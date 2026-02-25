Fernanda Lima reage ao assédio sofrido por Rodrigo Hilbert

Fernanda Lima abriu o jogo sobre como lida com o assédio que o marido, Rodrigo Hilbert, recebe das mulheres.

"Se eu for ciumenta, nem saio de casa"

Em entrevista ao programa Provoca, da TV Cultura, comandado por Marcelo Tas, a apresentadora afirmou não ser ciumenta e que o casal aprendeu a se respeitar ao longo do tempo. "Com humor. Eu não sou ciumenta. Se eu for ciumenta, o quê? Eu nem acordo. Nem saio de casa", disse.

"Eu acho que a gente já passou, na nossa juventude, por grandes desafios. Imagina. E estamos aqui. É uma nova fase, mais madura, em que os dois sabem os riscos que a gente tem. Então, a gente não quer botar em risco tudo o que a gente construiu e o que a gente ainda tem para fazer", disse Fernanda Lima, que está junta com o galã desde 2001.

A apresentadora também reconheceu que sentir ciúme é natural diante de certas situações. "Se eu ver uma cena, sei lá, se eu ver o Rodrigo paquerando alguém, é claro que eu vou ter ciúmes, é claro que eu vou me sentir insegura. E isso, todos nós estamos sujeitos. Mas a gente não faz esse tipo de jogo porque ele é muito perigoso. Então, a gente se respeita", afirmou.

A apresentadora, por sua vez, aproveitou para destacar que não tenta controlar Rodrigo Hilbert. "Para quem ele olha na rua, isso não é da minha conta. Não tenho esse controle e nem devo ter", completou.

