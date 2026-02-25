Maxiane é eliminada do BBB 26 com 63,21% dos votos

A influenciadora digital Maxiane foi a sexta eliminada do BBB 26, com 63,21% da média dos votos para sair, no paredão desta terça-feira (24/2). Ela disputava a permanência na casa com Chaiany e Milena, que tiveram 0,68% e 36,11% da média na eliminação, respectivamente.
Veja o resultado completo da votação:
Maxiane
- Média: 63,21%
- Voto Único: 66,20%
- Voto Torcida: 56,20%
Milena
- Média: 36,11%
- Voto Único: 32,98%
- Voto Torcida: 43,43%
Chaiany
- Média: 0,68%
- Voto Único: 0,82%
- Voto Torcida: 0,37%
Perfil da sister
Aos 32 anos, Maxiane é natural de Nazaré da Mata, mas vive em Carpina, ambas cidades de Pernambuco. É professora de História e influenciadora digital. Foi criada com os avós maternos, junto com os pais e o irmão em uma família humilde. Apesar da simplicidade, diz que teve uma infância maravilhosa e com os pais presentes. Após concluir a faculdade, fez pós-graduação e logo conseguiu uma vaga como professora do Ensino Médio na rede estadual.
Com a remuneração pouco expressiva do ofício, decidiu apostar na produção de conteúdo para as redes sociais uma busca de uma vida melhor. “Sou comunicativa, sou uma mulher de ação, enérgica, inteligente, habilidosa”, destaca. Seu nicho como influenciadora é em beleza, moda, estilo de vida saudável e rotina como mãe.
