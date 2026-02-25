Morre Nelson Rodrigues Filho, Nelsinho, aos 79 anos

O diretor de teatro e produtor cultural Nelson Rodrigues Filho, o Nelsinho, morreu na madrugada desta quarta-feira (25), no Rio de Janeiro. Ele tinha 79 anos e sofria, desde 2016, as sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Ainda não há confirmação oficial da causa da morte nem sobre o dia e horário do velório e enterro.

Luta contra a ditadura

Nelsinho foi um dos responsáveis por fundar o bloco do Barbas, no bairro de Botafogo, em 1985, que ajudou o carnaval de rua a se restabelecer. O também roteirista foi militante do MR-8 (Movimento Revolucionário 8 de Outubro), de oposição à ditadura militar no Brasil. Ele chegou a ficar preso durante sete anos e, em entrevistas, costumava dizer que permaneceu vivo graças ao prestígio do pai com os militares.

Bloco Barbas desfila por Botafogo e preste homenagem a Nelsinho Rodrigues, fundador do grupo (foto: Amanda Prado/ O Globo)

Nelsinho também herdou a paixão tricolor do pai. Em nota, o clube carioca prestou homenagem ao diretor. "O Fluminense Football Club lamenta profundamente a partida de Nelsinho Rodrigues e deseja muita força à família, aos amigos e fãs."

Nei Barbosa (à esquerda) e Nelsinho Rodrigues mostram camisas do Barbas em Botafogo, na Zona Sul Foto: Laura Marques (foto: Laura Marques/ O Globo)