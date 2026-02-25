Caixa Cultural realiza oficina gratuita de escrita criativa

A Caixa Cultural recebe neste sábado (28/2) a oficina de Escrita Criativa: Roteiro e Dramaturgia, ministrada por Dimis, diretor de Humanismo Selvagem. O encontro é gratuito e tem vagas limitadas a 30 pessoas, sem necessidade de experiência prévia na área. Para participar, é necessário somente se inscrever no site.

A atividade integra a programação da temporada do espetáculo Humanismo Selvagem, que estará em cartaz entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março. A oficina possui duração de quatro horas e tem o objetivo de ser uma imersão prática nos fundamentos da escrita narrativa no teatro, audiovisual e audiossérie.

No decorrer do encontro, os participantes irão desenvolver exercícios práticos, criar situações dramáticas e experimentar ferramentas utilizadas por profissionais da área, como acompanhamento do ministrante. “Cada história é um mundo a ser descoberto. A oficina é um convite para explorar ideias, ganhar confiança na escrita e perceber, na prática, como uma narrativa nasce e se desenvolve, seja ela no teatro, no cinema ou mesmo em um podcast”, afirma Dimis.

Dimis é diretor, dramaturgo e roteirista com atuação destacada na cena contemporânea brasileira, além de ser co-fundador da companhia curitibana Bife Seco. Durante a atividade, Dimis compartilha o processo criativo que desenvolveu ao longo de 15 anos de pesquisa em dramaturgia autoral. Os participantes poderão escrever cenas curtas e situações dramáticas com o apoio de Dimis.





Serviço

Oficina de Escrita Criativa: Roteiro e Dramaturgia

Na Caixa Cultural Brasília, neste sábado (28/2), das 14h às 18h, com inscrições gratuitas no site e limite de 30 participantes. Não indicado para menores de 16 anos.