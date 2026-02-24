Mostra premia produções audiovisuais e fotográficas sobre favelas

As inscrições para participação na 1ª edição da Mostra Nós, da Secretaria Nacional de Periferias, estão abertas até esta terça-feira (24/2) nas categorias de audiovisual e fotografia. Podem se inscrever, por meio de formulário on-line, pessoas físicas e coletivos de comunidades periféricas de todo o Brasil, sem idade mínima para inscrição. Cada participante poderá concorrer com uma obra por modalidade.

Na categoria audiovisual, serão selecionados oito filmes, com duração de até 10 minutos, nos gêneros: ficção, documentário, híbrido/doc-ficção, experimental e arquivo/found footage. A seleção será feita pela Comissão Técnica de Curadoria especializada.

Os fotógrafos podem inscrever imagens produzidas por câmeras ou celulares, que não precisam ser inéditas, porém, devem ser autorais. A seleção será dividida entre 10 fotografias por votação popular e 15 fotografias pela Comissão Técnica de Curadoria especializada.

Todas as obras selecionadas recebem o certificado de Mostra Audiovisual Nós 2026 e um troféu simbólico, além da exibição em atividades institucionais da mostra, disponíveis no PerifaFlix e no Mapa das Periferias.