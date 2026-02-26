Espetáculo brasiliense encerra temporada nacional na sala Martins Pena

O espetáculo Trilhas, noite cheia de Lua de Sol volta a Brasília para o encerramento de turnê que, desde 2025, passou por quatro estados. Serão duas apresentações no Teatro Nacional Cláudio Santoro: neste sábado (28/2), às 19h, com bate-papo depois da apresentação, e domingo (1/3). Os ingressos estão à venda no Sympla, a partir de R$ 10.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia mais: Mostra premia produções audiovisuais e fotográficas sobre favelas

A peça marca a estreia da atriz Cláudia Andrade na dramaturgia, com narrativa cênica que integra artes visuais, videoarte e recursos audiovisuais. O enredo de Trilhas, noite cheia de Lua de Sol se dá a partir do encontro de duas mulheres de meia idade, de origens e perfis socioeconômicos diferentes, Silvia e Gimena, em uma parada de ônibus. O espetáculo contou com a colaboração do professor e diretor João Antônio,

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia mais: Dupla brasiliense irá representar música do DF em projeto do SESC

“Trilhar caminhos próprios, fora dos padrões impostos pelo sistema e pela família, não é simples. É desafio e o que move e alimenta a alma. Chegar aos 63 anos fazendo o que sempre sonhei e construí é o meu Olimpo pessoal. Circular pelo Brasil com esta realização é um gesto de resistência e transgressão. É luta contínua, atravessada por dor e superação, mas também por missão e regozijo. É arte que toca, provoca e transforma. Sem a arte, não vivemos: apenas sobrevivemos. Como diria Nietzsche, ‘Nunca é alto o preço a se pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo’.”, afirma a artista.

Leia mais: Oficina gratuita oferece imersão na produção de musical infantil

Cláudia Andrade é jornalista formada pela Universidade de Brasília (UnB) e tem mais de 40 anos de dedicação às artes. No palco, ela divide os holofotes com Eloisa Cunha (Silvia) e Genice Barego (Gaivota), atrizes também com mais de 50 anos. A encenação incorpora a videoarte e o videomapping (projeção de imagens) de Aníbal Alexandre, iluminação de Lemar Rezende e trilha sonora original de Mateus Ferrari.

Leia mais: BTS retorna com show transmitido ao vivo e documentário inédito

Financiada com apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, a turnê integra o projeto Resistência nos Trilhos – Remontagem & Circulação e já realizou 11 apresentações por Brasília, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. O projeto inclui sessões com intérprete de Libras e audiodescrição, além de ações sociais voltadas a estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), pessoas com deficiência visual e integrantes de projetos sociais.

Serviço

Trilhas, noite cheia de Lua de Sol

Na Sala Martins Pena (Teatro Nacional Cláudio Santoro), nos dias 28 de fevereiro, às 20h, e 1º de março, às 19h (sessão com Libras). Os ingressos variam entre R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), vendidos pelo Sympla. Não indicado para menores de 16 anos.