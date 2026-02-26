InícioDiversão e Arte
Artes cênicas

Espetáculo brasiliense encerra temporada nacional na sala Martins Pena

‘Trilhas, noite cheia de Lua de Sol’ tem duas sessões neste fim de semana na Sala Martins Pena, do Teatro Nacional

Trilhas, Noite Cheia de Lua de Sol em Belo Horizonte, no Palácio das Artes (Teatro João Ceschiatti) - (crédito: Luiza Palhares)
Trilhas, Noite Cheia de Lua de Sol em Belo Horizonte, no Palácio das Artes (Teatro João Ceschiatti) - (crédito: Luiza Palhares)

O espetáculo Trilhas, noite cheia de Lua de Sol volta a Brasília para o encerramento de turnê que, desde 2025, passou por quatro estados. Serão duas apresentações no Teatro Nacional Cláudio Santoro: neste sábado (28/2), às 19h, com bate-papo depois da apresentação, e domingo (1/3). Os ingressos estão à venda no Sympla, a partir de R$ 10.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A peça marca a estreia da atriz Cláudia Andrade na dramaturgia, com narrativa cênica que integra artes visuais, videoarte e recursos audiovisuais. O enredo de Trilhas, noite cheia de Lua de Sol se dá a partir do encontro de duas mulheres de meia idade, de origens e perfis socioeconômicos diferentes, Silvia e Gimena, em uma parada de ônibus. O espetáculo contou com a colaboração do professor e diretor João Antônio,

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Trilhar caminhos próprios, fora dos padrões impostos pelo sistema e pela família, não é simples. É desafio e o que move e alimenta a alma. Chegar aos 63 anos fazendo o que sempre sonhei e construí é o meu Olimpo pessoal. Circular pelo Brasil com esta realização é um gesto de resistência e transgressão. É luta contínua, atravessada por dor e superação, mas também por missão e regozijo. É arte que toca, provoca e transforma. Sem a arte, não vivemos: apenas sobrevivemos. Como diria Nietzsche, ‘Nunca é alto o preço a se pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo’.”, afirma a artista.

Cláudia Andrade é jornalista formada pela Universidade de Brasília (UnB) e tem mais de 40 anos de dedicação às artes. No palco, ela divide os holofotes com Eloisa Cunha (Silvia) e Genice Barego (Gaivota), atrizes também com mais de 50 anos. A encenação incorpora a videoarte e o videomapping (projeção de imagens) de Aníbal Alexandre, iluminação de Lemar Rezende e trilha sonora original de Mateus Ferrari.

Financiada com apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, a turnê integra o projeto Resistência nos Trilhos – Remontagem & Circulação e já realizou 11 apresentações por Brasília, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. O projeto inclui sessões com intérprete de Libras e audiodescrição, além de ações sociais voltadas a estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), pessoas com deficiência visual e integrantes de projetos sociais.

Serviço

Trilhas, noite cheia de Lua de Sol

Na Sala Martins Pena (Teatro Nacional Cláudio Santoro), nos dias 28 de fevereiro, às 20h, e 1º de março, às 19h (sessão com Libras). Os ingressos variam entre R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), vendidos pelo Sympla. Não indicado para menores de 16 anos.

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 26/02/2026 12:07 / atualizado em 26/02/2026 12:49
SIGA
x