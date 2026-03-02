Festival Dulcina abre inscrições para quarta edição

O Festival Dulcina, um dos principais eventos dedicados às artes cênicas no Distrito Federal, abre inscrições para a quarta edição. O sarau convida artistas e grupos teatrais da região a participarem da seleção oficial de espetáculos, com inscrições gratuitas por meio do formulário disponível no site www.festivaldulcina.com.br. As matrículas começam nesta segunda-feira (2/3) e ficam abertas até 16 de março.

Nesta edição, serão selecionadas oito montagens para concorrer em 10 categorias, incluindo melhor atriz, ator, direção, dramaturgia, iluminação, sonoplastia, cenário, figurino, produção e espetáculo. O vencedor de melhor espetáculo leva o tradicional Troféu Dulcina e o valor de R$ 10 mil; para as demais, o prêmio é de R$ 4 mil. Podem se inscrever peças criadas a partir de 2024, ou produzidas anteriormente, desde que comprovem a realização de apresentações nos últimos seis meses.

Além da premiação, o Festival Dulcina também celebra o legado da atriz, diretora e educadora Dulcina Moraes, figura central na história do teatro brasileiro e na formação cultural da capital. A programação do festival está marcada para os dias 14 a 23 de maio de 2026, no Teatro SESC Paulo Autran, em Taguatinga.