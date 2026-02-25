Museu Nacional da República recebe homenagem a Renato Russo

Renato Russo volta a ser homenageado no Museu Nacional da República. A partir das 19h no dia 29 de março o espetáculo Viva Renato! – Contando e Cantando Renato Russo. O espetáculo é estrelado por Alex Sanderson e celebra 66 anos de nascimento do poeta. Os ingressos podem ser comprado a partir de R$50, no site Ingresso Virtual.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Angra anuncia show de reunião histórica em São Paulo

A apresentação é um show-homenagem que une música e narrativa para conduzir o público por uma imersão na obra e genialidade do líder da Legião Urbana. Além de interpretar os grandes sucessos, Alex compartilha histórias, contextos e curiosidades sobre as canções revela como foram compostas, os momentos vividos por Renato Russo à época e os significados por trás de suas letras.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Os Melhores do Mundo levam peça que completa 30 anos a Águas Claras

O repertório inclui clássicos consagrados, canções da Legião Urbana e músicas da carreira solo do artista, além de atender pedidos do público, tornando cada apresentação ainda mais especial. Tudo isso acontece em um formato intimista, cuidadosamente pensado para proporcionar uma experiência imersiva, interativa e surpreendente. Acompanhado pela baixista Thays Rossi e convidados, Sanderson surpreende o público com um show acústico emocionante, único e altamente interativo.

Serviço

Viva Renato! – Contando e Cantando Renato Russo.

No dia 28 de março, a partir das 19h no Museu Nacional da República. Entrada a partir de R$50 no site Ingresso Virtual. Não indicado para menores de 18 anos.