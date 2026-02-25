Museu Nacional da República recebe homenagem a Renato Russo

Renato Russo volta a ser homenageado no Museu Nacional da República. A partir das 19h no dia 29 de março o espetáculo Viva Renato! – Contando e Cantando Renato Russo. O espetáculo é estrelado por Alex Sanderson e celebra 66 anos de nascimento do poeta. Os ingressos podem ser comprado a partir de R$50, no site Ingresso Virtual.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
- Leia também: Angra anuncia show de reunião histórica em São Paulo
A apresentação é um show-homenagem que une música e narrativa para conduzir o público por uma imersão na obra e genialidade do líder da Legião Urbana. Além de interpretar os grandes sucessos, Alex compartilha histórias, contextos e curiosidades sobre as canções revela como foram compostas, os momentos vividos por Renato Russo à época e os significados por trás de suas letras.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O repertório inclui clássicos consagrados, canções da Legião Urbana e músicas da carreira solo do artista, além de atender pedidos do público, tornando cada apresentação ainda mais especial. Tudo isso acontece em um formato intimista, cuidadosamente pensado para proporcionar uma experiência imersiva, interativa e surpreendente. Acompanhado pela baixista Thays Rossi e convidados, Sanderson surpreende o público com um show acústico emocionante, único e altamente interativo.
Serviço
Viva Renato! – Contando e Cantando Renato Russo.
No dia 28 de março, a partir das 19h no Museu Nacional da República. Entrada a partir de R$50 no site Ingresso Virtual. Não indicado para menores de 18 anos.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Morre Robert Carradine, ator de ‘Lizzie McGuire’, aos 71 anos
- Diversão e Arte Em vídeo, MC Livinho anuncia pausa na carreira
- Diversão e Arte Globo inicia atividades internas para retorno de Malhação em formato vertical
- Diversão e Arte Zé Felipe revela se faria rap em defesa de Virginia após vaias na Sapucaí
- Diversão e Arte Mariana Molina fala sobre relação com ex-namorado após assumir affair com Iza
- Diversão e Arte Carlinhos Maia é vaiado e desabafa: "Não nasci pra agradar"
- Diversão e Arte Sucesso em 'Três Graças', Romulo Estrela protagoniza ensaio ousado