Personagem de Cordel Encantado vai retornar em A Nobreza do Amor

Um reencontro especial vai marcar a próxima novela das seis com a volta de uma figura querida do público. A trama A Nobreza do Amor contará com a participação de uma personagem que fez história em Cordel Encantado, resgatando a memória afetiva de quem acompanhou a produção exibida em 2011.

De acordo com informações da coluna de Carla Bittencourt, do portal LeoDias, a atriz Lucy Ramos vai reviver Maria Cesária, personagem que conquistou os telespectadores ao longo da trajetória que a levou do sertão ao trono. Na novela original, a cozinheira talentosa acabou se tornando rainha ao viver um romance com o rei Augusto, papel interpretado por Carmo Dalla Vecchia, em um desfecho digno de conto de fadas.

Agora, a participação em A Nobreza do Amor tem um significado simbólico, já que marca não apenas a retomada de um papel marcante, mas também o retorno da atriz às novelas após um período dedicado à maternidade. As primeiras gravações aconteceram nos Estúdios Globo, reforçando o caráter especial da aparição na nova trama do horário das seis.

A volta da personagem é tratada como um verdadeiro presente para os fãs, que ainda associam Maria Cesária à força, delicadeza e carisma que marcaram a obra original. A expectativa é que a participação funcione como uma homenagem ao legado da novela e crie uma conexão direta entre o passado e a nova história.

Mais de uma década depois do sucesso que consolidou sua trajetória na teledramaturgia, Lucy retorna ao mesmo horário que ajudou a impulsionar sua carreira. Com isso, a presença da eterna rainha de Seráfia surge como um dos momentos mais aguardados da nova produção, prometendo emoção e nostalgia para o público.

