Nas redes sociais, André Marques fala sobre fetiche: ‘Já tive alguns’

André Marques, que retornou à Globo, em interação nos stories, comentou se é bissexual, após ser questionado por um seguidor, nesta quinta-feira (26/2).

"Não sou, meu amor. A única chance de eu ser bi é bimundial, quando o Flamengo ganhar outro campeonato mundial. Espero ver isso em vida. Só isso mesmo", explicou.

O apresentador também comentou se já realizou algum fetiche. "Já tive alguns e já realizei alguns, mas estamos sempre em busca de realizar novos", revelou.

Durante o Carnaval, surgiram boatos de que André Marques estava namorando Ana Clara Lima, apresentadora do Big Show. "Não a paquerei, nem ela me paquerou. A gente estava ali brincando, se divertindo, bebendo, dançando Eu estava meio que conduzindo ela, porque o trio aperta e a corda acaba machucando. Eu estava rindo e brincando", explicou na época.

