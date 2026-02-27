Nas redes sociais, André Marques fala sobre fetiche: ‘Já tive alguns’

André Marques, que retornou à Globo, em interação nos stories, comentou se é bissexual, após ser questionado por um seguidor, nesta quinta-feira (26/2).
"Não sou, meu amor. A única chance de eu ser bi é bimundial, quando o Flamengo ganhar outro campeonato mundial. Espero ver isso em vida. Só isso mesmo", explicou.
O apresentador também comentou se já realizou algum fetiche. "Já tive alguns e já realizei alguns, mas estamos sempre em busca de realizar novos", revelou.
Durante o Carnaval, surgiram boatos de que André Marques estava namorando Ana Clara Lima, apresentadora do Big Show. "Não a paquerei, nem ela me paquerou. A gente estava ali brincando, se divertindo, bebendo, dançando Eu estava meio que conduzindo ela, porque o trio aperta e a corda acaba machucando. Eu estava rindo e brincando", explicou na época.
