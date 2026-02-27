Marido de Sasha defende uso de canabidiol





João Lucas, marido de Sasha Meneghel, respondeu às curiosidades dos fãs em uma caixinha de perguntas nos stories, nesta quinta-feira (26/2). Entre elas, uma fã pedia ajuda para se concentrar nas atividades.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Dicas para quando você tem mil coisas para fazer e não consegue se concentrar", perguntou a seguidora. "Canabidiol. É uma coisa muito pessoal, mas que faz sentido para mim e funciona muito bem. Tenho usado para ajudar no foco, concentração e, principalmente, no controle da ansiedade, é o olinho [óleo] de CBD", começou João.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Sou o maior defensor disso aqui e da gente como sociedade quebrar tabu. Isso daqui tem ajudado diversas pessoas com Parkinson, ansiedade, pânico e substituído vários remédios considerados agressivos. Tem me ajudado na ansiedade, insônia e na minha falta de concentração. Obviamente que faço uso com acompanhamento médico", acrescentou.

João Lucas também comentou se estava separado da filha de Xuxa, pois não tem sido visto circulando com a esposa. "É, a gente está um pouquinho distante, deixa eu ficar mais perto dela. Espera aí", brincou ele, indo ao encontro da amada no mesmo cômodo.

Observatório dos Famosos.