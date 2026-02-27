Em cartaz na Band desde junho do ano passado, Valor da Vida se despediu da grade de programação da emissora nesta sexta-feira (27/2), de forma abrupta e surpreendente: sem aviso prévio.
Segundo informações do jornalista Gabriel de Oliveira, do jornal O Dia, a novela portuguesa, que já chegou a literalmente zerar em audiência, teve seus capítulos retalhados ao longo das últimas semanas, e, a partir da próxima segunda-feira (2/3), a faixa das 7h às 8h será ocupada pela Igreja Universal.
Com médias que nunca ultrapassaram as casas decimais, Valor da Vida será concluída com apenas 0,1 décimos na Grande São Paulo, com 0,6% de share ao longo do seus 175 capítulos veiculados.
A novela, cuja exibição original ocorreu entre 2018 e 2019, já foi transmitida pela Band entre 2022 e 2023, na faixa das 22h, mas à época não obteve bons resultados de audiência, tendo sido decisiva pela emissora na interrupção de folhetins na programação até 2025.
O post Com audiência zerada, Band encerra reprise de Valor da Vida sem aviso prévio foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.
