Nana Gouvêa diz ter sofrido violência sexual: 'Cresci muito traumatizada'

Nana Gouvêa viralizou nas redes sociais ao ter tornado público que foi obrigada a se casar aos 16 anos após engravidar, e que sofreu violência sexual quando era adolescente.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em entrevista à revista Quem, a atriz e modelo expôs os abusos que sofreu desde a infância, contou ter sido assediada pela primeira vez com apenas 6 anos, e que perdeu a virgindade em um estupro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Fui assediada pela primeira vez aos 6 anos por um senhor idoso, amigo do meu pai. Fui abusada sexualmente. Aos 8 anos, aconteceu de novo, desta vez com gente da família. Cresci muito traumatizada. Não tinha coragem de sair na rua para brincar porque tinha medo que alguém fosse me pegar de novo", relembrou Nana Gouvêa. A artista contou que a perda da sua virgindade ocorreu da forma mais traumática possível.

"Eu tinha 14 anos"

"Lembro-me de quando eu tinha 14 anos e minha irmã 15. Fomos convidadas para um suposto churrasco na casa de vizinhos. Chegando lá, não havia comida, apenas dois homens de cerca de 40 anos. Um deles me levou para o banheiro. E ali perdi a virgindade, em um estupro. Eu só entendi que aquilo era a minha primeira vez porque vi o sangue. Até então, eu não sabia que o pénis entrava na vagina", relatou ela, que ainda guarda sequelas disto.

"Já fiz muita terapia, já mudei de país, já mudei de cidade, já mudei de relações e cada vez que me deparo com uma situação dessa na internet, do outro lado do continente, isso me revolta", lamentou. Para Nana Gouvêa, sua vivências, apesar de difíceis, lhe renderam aprendizados: "Minha paz de espírito hoje vale muito. Se um relacionamento não for para multiplicar minha felicidade, eu prefiro a minha solidão e a minha liberdade", refletiu.





O post Nana Gouvêa revela ter perdido a virgindade após ser vítima de estupro: Eu tinha 14 anos foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.