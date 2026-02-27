Substituta de Coração Acelerado ganha previsão de estreia na Globo

Por Você, novela definida como a substituta de Coração Acelerado, ganhou uma previsão de estreia, e já movimenta os bastidores da Globo para o seu lançamento previsto para o segundo semestre.

Segundo informações do jornal O Globo, a trama, criada e escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, entrará na grade de programação do canal carioca em agosto, cuja data não foi definida.

Na próxima semana, a expectativa é que haja uma reunião para realização das primeiras definições sobre a escalação do elenco da próxima novela das sete. André Câmara, inclusive, foi definido como diretor artístico da história.

Por Você foi anunciada como a sucessora de Coração Acelerado após o cancelamento de Próxima Página, de Juan Jullian. A protagonista, Rosa, obstetra de 45 anos, assumirá os quatro filhos de uma amiga após a morte dela, mesmo sem nunca ter desejado virar mãe, e será o pontapé inicial da narrativa, que será ambientada no Rio de Janeiro.





