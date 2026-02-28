História da TV: as produções de Dennis Carvalho que marcaram o país

Dennis Carvalho morreu neste sábado (28/2), aos 78 anos, e deixou seu legado para a televisão brasileira. Ator, diretor e dublador, ele esteve à frente de dezenas de produções de sucesso e ajudou a moldar a linguagem das novelas exibidas pela TV Globo. Ao longo da carreira, dirigiu 36 novelas e atuou em 28, além de participar de filmes e trabalhos de dublagem.

Grande parceiro do autor Gilberto Braga (1945–2021), Dennis comandou obras que se tornaram memória na teledramaturgia. Relembre as cinco produções mais marcantes:

1. Dancin’ Days

Exibida no fim dos anos 1970, a novela acompanhou a trajetória de Julia (Sônia Braga), que tenta reconstruir a vida após passar 11 anos presa. Ao deixar a cadeia, ela precisou lutar pela guarda da filha. A disputa com a irmã Yolanda (Joana Fomm) e o retrato da era das discotecas marcaram época. Dennis integrou a equipe de direção da trama, que se tornou um clássico.

2. Vale Tudo

Considerada uma das maiores novelas da história da TV, a produção discutiu ética e corrupção em um embate memorável entre Raquel (Regina Duarte) e Maria de Fátima (Glória Pires). A trama ainda contou com a icônica vilã Odete Roitman (Beatriz Segall). Sob direção de Dennis, a novela foi escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères (1926-2004)

3. Anos Rebeldes

A minissérie ambientada durante a ditadura militar brasileira narrou o romance de Maria Lúcia (Malu Mader) e João Alfredo (Cássio Gabus Mendes), tendo como pano de fundo a repressão política. A produção é considerada uma das mais importantes da TV brasileira pela abordagem histórica e pelo impacto cultural.

4. Celebridade

A rivalidade entre Maria Clara Diniz (Malu Mader) e Laura Prudente da Costa (Claudia Abreu) conduziu a trama, que misturou fama, inveja e ambição. O mistério em torno da morte do empresário Lineu Vasconcelos (Hugo Carvana) mobilizou o público.

5. Lado a Lado

Primeira novela solo de João Ximenes Braga e Claudia Lage, a trama abordou a luta feminina e as transformações sociais no período pós-abolição da escravidão. Dirigida por Dennis, conquistou o Emmy Internacional de Melhor Novela, em 2013.