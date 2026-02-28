Jonas Brothers voltam ao Brasil com show único em São Paulo - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Após dois anos desde a última apresentação no país, os Jonas Brothers confirmaram retorno ao Brasil em 2026. O trio formado por Joe, Nick e Kevin Jonas fará uma única performance em São Paulo, no dia 13 de maio, no Allianz Parque. A nova turnê, intitulada Greetings From Your Hometown, marca a celebração de duas décadas de carreira do grupo. A informação foi divulgada pelo UOL Splash, com conteúdo do Estadão.

A venda de ingressos terá início com pré-venda exclusiva para clientes Santander na terça-feira, 3 de março. Já o público em geral poderá adquirir entradas a partir de 5 de março, pelo site da Ticketmaster Brasil. Os valores variam entre R$ 210 e R$ 850, dependendo do setor escolhido.

Valores e experiências VIP

Entre as opções disponíveis estão Cadeira Superior: R$ 210 (meia) e R$ 420 (inteira), Pista: R$ 245 (meia) e R$ 490 (inteira), Cadeira Inferior: R$ 295 (meia) e R$ 590 (inteira) e Pista Premium: R$ 425 (meia) e R$ 850 (inteira). Também haverá pacotes especiais como Pacote VIP Premium, Pacote VIP Lounge e Pacote VIP Ultimate Lounge, com preços que podem chegar a R$ 4.539.

O evento acontece no dia 13 de maio de 2026, com abertura dos portões às 16h e início previsto para 20h30, prometendo reunir fãs de diferentes gerações na capital paulista.