Morre o ator e diretor Dennis Carvalho, aos 78 anos

O ator e diretor Dennis Carvalho morreu na manhã deste sábado (28/2), no Rio de Janeiro, aos 78 anos. Ele estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana. A causa da morte não foi divulgada.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em nota ao Correio, o hospital confirmou a morte e informou que se "solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Grupo de dança Anti Status Quo lança site que eterniza momentos do grupo

Dennis Carvalho foi um dos nomes mais influentes da televisão brasileira. Ele construiu trajetória sólida tanto como ator quanto como diretor, ajudando a moldar a linguagem da teledramaturgia do país.

A relação com a televisão começou nos anos 1960. Ele passou pela TV Paulista e pela TV Tupi antes de chegar à TV Globo, em 1975. Na emissora, foi inicialmente escalado para atuar em Roque Santeiro, novela que acabou proibida pela censura na época do regime militar.

Pouco tempo depois, em Locomotivas (1977), viveu o personagem Netinho e teve a primeira experiência como diretor, conduzindo cenas nas semanas finais da trama.

No seriado Malu Mulher (1979), interpretou Pedro Henrique e aprofundou o interesse pela direção. Ele costumava contar que aproveitava os intervalos de gravação para observar o trabalho do diretor Daniel Filho, aprendendo os detalhes técnicos da produção.

Leia também: Marido de Sasha defende uso de canabidiol

Dennis dirigiu ainda algumas das produções mais marcantes da TV brasileira. Em parceria com o autor Gilberto Braga, comandou obras como Anos Rebeldes (1992), além de Vale Tudo (1989) e Celebridade (2003), consideradas marcos por abordar temas políticos e sociais com linguagem inovadora. Também esteve à frente de novelas como Babilônia (2015), Segundo Sol (2018), Selva de Pedra (1986), Fera Ferida (1993), Lado a Lado (2012) e Sangue Bom (2013), entre outros projetos na TV Globo.

Conhecido pelo estilo firme nos estúdios, popularizou bordões como “Fora, Vídeo Show!” e o característico “Silêncio!” antes de iniciar as gravações.