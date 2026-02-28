Tati Machado diz que marido levou 5 pontos após acidente: ‘No hospital’ - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A apresentadora Tati Machado relatou aos seguidores um episódio inesperado vivido dentro de casa nesta semana. Em vídeo publicado nesta quinta-feira (26), ela explicou que o marido, Bruno Monteiro, sofreu um acidente doméstico enquanto estava na cozinha do casal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Logo no início do relato, ela contextualizou: "Vou contar para vocês uma coisa que aconteceu essa semana, aproveitando que eu estou na cozinha". Segundo a comunicadora, tudo ocorreu nas primeiras horas da manhã, quando Bruno acabou se machucando ao abrir um armário. O impacto foi forte o suficiente para provocar um corte no rosto.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Fãs se reúnem no fim de semana para celebrar os 30 anos de Pokémon

Corrida ao hospital

Ao mostrar o móvel envolvido no incidente, Tati Machado detalhou a situação: "Tá vendo esse armário? Ele bateu a bochecha, abriu o rosto e levou cinco pontos. No que ele foi abrir [a porta do armário], o pote abriu, ele foi tentar pegar… ele é bem maior que eu e foi e ‘pá’. Era sete da manhã e fui eu e ele correndo para o hospital, cinco pontos naquele rostinho lindo, meu Deus do céu".

Apesar do susto, a apresentadora tranquilizou o público ao afirmar que o marido passa bem. Ela garantiu que a recuperação ocorre de forma estável e sem complicações, encerrando o relato em tom mais leve após o episódio.