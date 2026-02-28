Influenciadora explica surpreendente "derretimento" do rosto

Após retirar os implantes, ela relatou melhora imediata e fez alerta sobre doença do implante mamário - (crédito: Reprodução / Instagram )

A busca de Brandi Glanville por respostas médicas se transformou em uma jornada longa, cara e angustiante. Aos 53 anos, a personalidade de reality show revelou ter gasto cerca de US$ 200 mil (aproximadamente R$ 1 milhão) tentando entender o que descreveu como um “derretimento” em seu rosto, condição que a levou a procurar 21 médicos diferentes.

O relato foi feito no podcast I Do, Part 2. Famosa por participações em The Real Housewives of Beverly Hills e The Real Housewives Ultimate Girls Trip, Brandi já havia alarmado os seguidores no fim de 2024 ao compartilhar selfies nas redes sociais mostrando alterações significativas em seu rosto.

No mesmo período, ela contou que perdeu cinco dentes em meio a problemas de saúde e a uma sequência de procedimentos estéticos. No podcast, detalhou o esforço financeiro e emocional para descobrir o que estava acontecendo. “Digo para você, foram US$ 200 mil”, afirmou sobre os gastos acumulados ao consultar dezenas de especialistas. Apesar de ter plano de saúde, preferiu arcar com atendimentos particulares. “Eu tinha convênio, mas as pessoas do convênio são uma porcaria”.

Ela descreveu uma verdadeira peregrinação médica: “Eu estava, tipo, pagando do próprio bolso para consultar especialistas, infectologistas, sabe, reumatologistas”, disse. “Todos os médicos que você pode imaginar, consultei”.

A resposta surgiu após uma ultrassonografia indicar que o implante de silicone da mama direita havia se rompido, permitindo que o material se espalhasse pelos linfonodos. Segundo Brandi, a melhora foi imediata depois da retirada dos implantes. Em entrevista ao TMZ, ela reforçou o alerta: “Existe, sim, algo chamado doença do implante mamário, e você realmente deveria trocar seus implantes a cada 10 anos, eu simplesmente não fiz isso”.