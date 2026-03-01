Christiane Torloni comove a web ao lamentar a morte de Dennis Carvalho - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Chistiane Torloni, neste sábado (28), lamentou a morte do ex-marido, o ex-diretor da Globo, Dennis Carvalho. A atriz foi casada com ele entre 1977 e 1980 e teve os gêmeos Leonardo e Guilherme. O último morreu em 1991, com apenas 12 anos de idade, em um acidente de carro.

"Hoje nos despedimos amorosamente de Dennis Carvalho. Ator, diretor, pai, avô. Uma jornada brilhante de grandes contribuições à cultura brasileira! Missão cumprida", escreveu. Depois, em outro post, a atriz gravou um vídeo sobre o ex-marido.

Nos comentários, vários famosos mandaram mensagens de apoio à atriz. "Um grande amado! Vou sentir muitas saudades!", disse Miguel Falabella. "Meu carinho, Chris", comentou Zelia Duncan. "Meu sentimentos", lamentou o cantor Danilo Caymmi.

Velório de Dennis Carvalho

O velório de Dennis Carvalho será neste domingo (1), no Rio de Janeiro. "O Crematório e Cemitério da Penitência informa que o velório do ator e diretor Dennis Carvalho ocorrerá neste domingo, dia 1, na capela ecumênica 1, das 10h às 13h. A pedido da família, a cerimônia de despedida no local será reservada exclusivamente à família e amigos próximos. Solicitamos a compreensão de todos para que o desejo da família seja atendido. Após o velório, o corpo será encaminhado para cremação", começa a nota.

"O Crematório e Cemitério da Penitência lamenta essa perda tão significante, especialmente para teledramaturgia brasileira, e se solidariza com a família, amigos e fãs na certeza de que Dennis Carvalho parte deixando um grande legado para a nossa arte", finaliza