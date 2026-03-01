Conheça Gabi Spaciari, que vive Elke Maravilha em filme de Silvio Santos

Aos 15 anos de carreira, a atriz Gabi Spaciari vive um momento de efervescência profissional com nada menos que três projetos estreando simultaneamente nas principais plataformas de streaming. A paranaense pode ser vista na Netflix no longa Silvio Santos vem aí, onde interpreta a icônica Elke Maravilha ao lado de Leandro Hassum, e na Prime Video com os filmes O armário mágico e Um caso de outro mundo, este último contracenando com as veteranas Glauce Graieb e Nívea Maria.

Para dar vida à inconfundível Elke Maravilha, Gabi mergulhou em um processo de preparação que foi além da interpretação. “Quando você começa a repetir os movimentos dela, quando você coloca a maquiagem, aquela cabeça de 20cm, aquele salto e luvas... Aí você entende quem era Elke Maravilha”, revela a atriz.

Vitrine democrática

Gabi enxerga no streaming uma oportunidade de ampliar o alcance da arte. “É muito bom ter um filme que todos possam assistir fácil em casa. Afinal, a gente quer que a mensagem chegue e as pessoas assistam. Acho que democratiza bastante”, avalia.

Bacharel em artes cênicas pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Gabi Spaciari construiu uma carreira que atravessa fronteiras. Além dos trabalhos no Brasil, a atriz acumula experiências na Espanha, Emirados Árabes e Estados Unidos.

Mas sua atuação vai além da interpretação. Como produtora, Gabi escreveu e estrelou o curta-metragem Broken Hills, dirigido por Edmilson Filho, obra que conquistou prêmios e indicações de Melhor Atriz em festivais internacionais. Atualmente, a artista está em fase de pós-produção do documentário longa-metragem Mom Street, que dirigiu e produziu, abordando a comunidade de Skid Row, em Los Angeles, e possíveis soluções para a situação das pessoas em situação de rua.

(foto: Divulgação)

Independência criativa

A possibilidade de produzir seus próprios projetos representa para Gabi uma liberdade fundamental. “É uma das sensações mais prazerosas dar vida às ideias e mover pessoas”, explica.

Atualmente residente em Dubai, Gabi Spaciari acompanha de perto o crescente interesse do mercado internacional pelos artistas latinos. Ao fazer um balanço de sua trajetória, Gabi não esconde as dificuldades enfrentadas ao longo de uma década e meia de profissão. “Foi uma trajetória muito complexa, pois nesses 15 anos tive experiências desde teatro em Barão Geraldo até TV Show em Hollywood e comerciais na Europa e Oriente Médio”, resume.

A atriz compartilha uma reflexão sincera sobre os momentos de dúvida: “Quando eu desisti, as coisas aconteceram. Quando a gente é artista a gente nunca deixa de ser, mesmo os que desistiram”.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO