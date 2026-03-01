Marquito é extubado, mas segue em estado grave

Artista sofreu acidente de moto após mal súbito e continua sob cuidados intensivos - (crédito: SBT)

O quadro de saúde do humorista Marquito, nome artístico de Marco Antonio Gil Ricciardelli, ainda exige cuidados. De acordo com boletim divulgado neste domingo (1º/3) pelo Hospital Nipo-Brasileiro, em São Paulo, ele permanece em estado grave após passar por uma cirurgia na região das costelas.

Embora tenha sido extubado pela manhã, o artista continua sob acompanhamento intensivo. Segundo a equipe médica, há necessidade de fisioterapia respiratória e início gradual de reabilitação motora, respeitando a tolerância clínica do paciente.

Integrante do Programa do Ratinho, do SBT, aos 65 anos, Marquito sofreu um acidente de moto na quarta-feira (25/3), depois de apresentar um mal súbito enquanto pilotava. A motocicleta acabou colidindo com o carro de um enfermeiro que, ao perceber a situação, prestou os primeiros socorros até a chegada da ambulância.