Amaury Lorenzo surge de sunga em selfie e web aprova

Amaury Lorenzo, o Gilmar de Três Graças, postou uma selfie de sunga em seu perfil nas redes sociais. Com abdômen trincado, o galã entregou: "Mas eu continuo comendo de tudo", escreveu na legenda da publicação.

Os seguidores do ator ficaram em polvorosa e aprovaram o corpo do galã com mensagens ousadas. "Delícia", "O importante é comer de tudo. Me chame da comida que você quiser carne, chocolate, cereal, leguminosa Vc decide", "Quem come quieto, almoça e janta", "O importante é estar bem alimentado", "Mamilo!", "Eita, que lapa de homem", foram alguns comentários.

Recentemente, o ator foi questionado por um seguidor se curte beijo grego. "Eu não beijo nem no Brasil", brincou. Amaury também revelou se algum dia pretende entrar no ramo de conteúdo adulto.

Fiote, eu não tenho tempo nem de transar na vida real, imagina num filme, comentou. Afastado por um tempo de Três Graças, Amaury Lorenzo ficará mais presente na trama, segundo Aguinaldo Silva.