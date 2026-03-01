InícioDiversão e Arte
Chico Anysio viveu namoro secreto com atriz da Globo no auge da carreira

Filho relembra namoro inimaginável do humorista nos anos 1970

Nizo Neto chamou atenção ao revelar que o pai, Chico Anysio (1931-2012), viveu um relacionamento sério com a atriz Sonia Braga, na época em que ela conquistou o auge ao ter protagonizado a primeira versão da novela Gabriela (1975), na Globo.

Em seu podcast Nizológico, no YouTube, o humorista e apresentador entregou o fato. "Uma novela que marcou muito foi ‘Gabriela’. Eu tinha 11 anos e me apaixonei pela Sonia Braga. Depois descobri que meu pai estava namorando ela. Quase tive um treco", lembrou.

"Não tinha a menor chance, claro, eu tinha 11 anos. Mas eu dizia que meu pai tinha estragado meus planos", brincou o filho de Chico Anysio.

Com Sonia Braga, Chico Anysio viveu apenas um relacionamento relâmpago. O humorista, que morreu em 2012, teve seis casamentos e foi pai de oito filhos, incluindo Nizo. Ele faleceu casado com Malga Di Paula, com quem havia selado a união desde 1999.

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 01/03/2026 22:39
