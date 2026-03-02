InícioDiversão e Arte
HBO Max escala novos autores para continuação de Beleza Fatal

Segunda temporada da novela de Raphael Montes ganhará novos colaboradores

A HBO Max confirmou que irá produzir a segunda temporada de Beleza Fatal, dando continuidade à novela que foi um verdadeiro fenômeno no streaming em 2025. Para os novos capítulos, no entanto, a trama passará por algumas mudanças.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, o autor Raphael Montes continuará como autor principal da narrativa, enquanto Chico Soares, Paula Richard, Cecilia Giannetti, Felipe Cabral e Carla Madeira passarão a compor o novo time de colaboradores.

Além disto, nos créditos de Beleza Fatal Parte 2, como passou a ser intitulada provisoriamente, também vai constar o nome do fotógrafo Victor Prataviera, que é marido do autor, e também colabora na identidade visual dos projetos dele.

A sequência de Beleza Fatal, inclusive, também aguarda os principais nomes do elenco, Camila Pitanga e Giovanna Antonelli, que interpretam as protagonistas da história. Camila Queiroz, intérprete da mocinha, foi confirmada para reviver Sofia.

