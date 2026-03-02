Globo avalia medidas diante do fracasso de Coração Acelerado no Ibope - (crédito: Observatorio dos Famosos)





É inegável o fracasso de Coração Acelerado. A novela das sete da Globo, em cartaz no horário desde janeiro, ainda não conseguiu expressar nenhuma reação no Ibope, e têm provocado grande preocupação nos bastidores da emissora carioca.

Segundo informações do jornalista Gabriel de Oliveira, do jornal O Dia, os executivos da emissora estão em completa preocupação com os números alcançados pela trama escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, e acreditam fielmente na possibilidade do folhetim ter prejudicado o horário nobre.

Na cúpula da rede, muitos acreditam que Três Graças já poderia estar na casa dos 30 pontos, se a novela das sete tivesse caído no gosto do público. A obra sertaneja, no entanto, não raramente tem menos audiência que Êta Mundo Melhor!, da faixa das seis, e acaba prejudicando o desempenho do Jornal Nacional.

Nas próximas semanas, a Globo iniciará mais uma campanha de relançamento de Coração Acelerado, e não descarta a possibilidade da trama ser encurtada se não melhorar seus resultados, adiantando, assim, o lançamento de Por Você, criada e escrita pelos estreantes Dino Cantelli e Juliana Peres.

