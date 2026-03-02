João Lucas, marido de Sasha, reage a ataques sobre ser ‘afeminado’: "Demonizam o feminino" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





João Lucas, marido de Sasha Meneghel, usou as redes sociais e reagiu em torno dos ataques e questionamentos que vêm recebendo sobre sua masculinidade.

O cantor e ator, que é casado com a filha de Xuxa Meneghel, passou a ser alvo de críticas acerca do seu estilo, que inclui uso de cropped, e que passa a ser considerado "feminino" sob a óptica de parte do público.

"Demonizam o feminino"

Através do Instagram, João Lucas refletiu sobre construção social da masculinidade. Aprendemos a demonizar o feminino, escreveu, ao abordar a forma como características associadas ao universo feminino são, para ele, rejeitadas. A gente aprende a demonizar tudo que é feminino. A gente cresce achando que, para ser homem, precisa rejeitar características que são tidas como femininas, acrescentou.

Na sequência, o marido de Sasha questionou associações tradicionais atribuídas à hombridade, em que masculinidade não está vinculada a estereótipos como gostar de futebol, consumir pornografia ou adotar postura considerada durona. Segundo ele, trata-se de segurança pessoal sem recorrer a mecanismos que classifica como fragilidade tóxica.

