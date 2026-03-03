Tragédia do Césio-137 vira série da Netflix e reacende ferida histórica

Produção acompanha a corrida para conter a contaminação após a violação do aparelho de radioterapia - (crédito: Divulgação )

Um dos capítulos mais trágicos da história brasileira volta ao centro do debate com a nova minissérie da Netflix: o acidente goiano do Césio-137 em 1987. O trailer de Emergência Radioativa foi divulgado nesta terça-feira (3/3). Confira:

A narrativa parte do episódio que deu origem à tragédia: um aparelho de radioterapia abandonado no prédio onde funcionava o Instituto Goiano de Radioterapia foi retirado do local e acabou desmontado. A peça foi parar em um ferro-velho e, ao ter sua cápsula de proteção rompida, liberou fragmentos de Césio-137 (137Cs), um material que se apresentava como um pó azul brilhante. A substância se espalhou por diferentes pontos da cidade, contaminando todos que tiveram contato direto ou indireto com ela.

Seis dias depois da violação do equipamento, o irmão do dono do ferro-velho visitou o estabelecimento, se encantou com o brilho do material no escuro e levou parte dos fragmentos para casa. O próprio proprietário também distribuiu pedaços da substância a conhecidos, ampliando ainda mais a exposição.

Os primeiros sinais de que algo estava errado surgiram quando familiares e pessoas próximas começaram a apresentar náuseas, vômitos e mal-estar. Diante do agravamento dos sintomas, a esposa do dono do ferro-velho decidiu levar a peça à Vigilância Sanitária Estadual. Foi nesse momento que as autoridades identificaram a presença de material radioativo e compreenderam a dimensão do desastre.

No total, 249 pessoas foram contaminadas. Quatro morreram em consequência direta da exposição ao Césio-137. A primeira vítima foi Leide das Neves Ferreira, de 6 anos, que morreu em 23 de outubro de 1987. No mesmo dia, também morreu Maria Gabriela Ferreira, de 37 anos, tia da menina e mulher do dono do ferro-velho. Naquela semana, morreram ainda Israel Batista dos Santos, de 22 anos, e Admilson Alves de Souza, de 18.

Protagonizada por Johnny Massaro e Paulo Gorgulho, a minissérie estreia em 18 de março e acompanha a corrida contra o tempo para localizar focos de contaminação e tentar salvar as vítimas, incluindo uma família diretamente afetada pela radiação.