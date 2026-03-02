Após cirurgia, Ivete Sangalo atualiza fãs sobre estado de saúde

Depois de ser submetida a uma cirurgia no rosto no último domingo (1°/3), no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, a cantora Ivete Sangalo fez uma postagem nas redes sociais para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde.
- Leia também: Ivete Sangalo anuncia que fará cirurgia
Em gravação feita no hospital nesta segunda-feira (2/3), ela afirma que está bem e se recupera após o procedimento. Segundo a artista, a queda que levou na última quarta-feira (25/2), em Salvador, foi decorrente de uma condição chamada vasovagal, que está associada ao estresse, cansaço e desidratação após o carnaval.
A cantora também abriu uma live nas redes sociais para falar sobre o episódio. Além de afirmar que as sequelas poderiam "ter sido piores", ela mostrou como ficou o rosto, ao lado de um médico, após o procedimento cirúrgico. A intervenção foi feita para corrigir fraturas sofridas por ela na face, justamente decorrentes da queda no banheiro.
"Esse inchaço é natural, porque houve uma cirurgia. Tem sangue aqui, tem vasos cortados, enfim, houve a ruptura de um osso, que foi recolocado na estrutura original. Está bonito? Não está. Mas a fofa é simpática, a fofa tem amor", contou.
