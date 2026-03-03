Marinheiro do trabalho mais perigoso do mundo morre aos 25 anos

Todd Meadows, marinheiro cuja rotina no mar era acompanhada pelas câmeras do reality show Pesca Mortal, morreu aos 25 anos. A informação foi tornada pública pelo capitão Rick Shelford, com quem ele trabalhava na pesca do caranguejo-rei no Mar de Bering, no Alasca.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Segundo comunicado divulgado na segunda-feira (2/3), Meadows morreu na quarta passada (25/2), a bordo da embarcação Aleutian Lady. No texto, Shelford classificou a data como “o dia mais trágico da história” do barco. A atividade exercida pela tripulação, registrada pelo programa, é frequentemente apontada como uma das mais perigosas do mundo, devido aos altos índices de acidentes e fatalidades.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Em nota enviada ao jornal Daily Mail, um representante do Discovery Channel confirmou a morte do marinheiro, pai de três filhos. “Estamos profundamente tristes com o falecimento trágico de Todd Meadows. Esta é uma perda devastadora e nossos corações estão com seus entes queridos, seus colegas de tripulação e toda a comunidade pesqueira neste momento incrivelmente difícil”.
A morte ocorreu durante um incidente ainda cercado de incertezas, relacionado à pesca no período de filmagens. Fontes ouvidas pelo TMZ informaram que não há confirmação sobre a existência de imagens do ocorrido. De acordo com essas fontes, após o falecimento, um memorando foi encaminhado aos produtores da atração comunicando o episódio e oferecendo apoio para lidar com o luto.
Shelford destacou que Meadows era o integrante mais jovem da equipe e que rapidamente passou a ser considerado parte da família, graças à dedicação ao trabalho e ao respeito conquistado entre os colegas. “Seu sorriso era contagiante, e o som de sua risada vindo da escada da cabine de comando ou do alto-falante do convés é algo que levaremos para sempre conosco”, afirmou.
“Neste momento, nossos corações estão partidos de uma forma que as palavras não conseguem expressar completamente. Pedimos que elevem os filhos e a família de Todd em suas orações e os mantenham em seus pensamentos enquanto enfrentam os dias que virão sem ele”, concluiu o capitão
Uma campanha de arrecadação online foi criada para auxiliar a família com as despesas do funeral e na reorganização da vida após a morte de Todd.
Saiba Mais
- Diversão e Arte "Dia nefasto": Márcia Sensitiva crava hoje como o pior do ano
- Diversão e Arte Após cirurgia, Ivete Sangalo atualiza fãs sobre estado de saúde
- Diversão e Arte Tati Machado vai às lágrimas ao falar da perda do filho: ‘Nunca vou saber’
- Diversão e Arte Monica Iozzi passa uma semana internada após quadro de afasia
- Diversão e Arte Modelo Luana Guimarães é destaque em desfile da Bottega Veneta em Milão
- Diversão e Arte Quem é o "bigodudo gostoso" que ganhou coração dos internautas