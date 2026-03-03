Marinheiro do trabalho mais perigoso do mundo morre aos 25 anos

Jovem integrava a tripulação que pesca caranguejo-rei no Mar de Bering, atividade considerada uma das mais perigosas do mundo - (crédito: Divulgação )

Todd Meadows, marinheiro cuja rotina no mar era acompanhada pelas câmeras do reality show Pesca Mortal, morreu aos 25 anos. A informação foi tornada pública pelo capitão Rick Shelford, com quem ele trabalhava na pesca do caranguejo-rei no Mar de Bering, no Alasca.

Segundo comunicado divulgado na segunda-feira (2/3), Meadows morreu na quarta passada (25/2), a bordo da embarcação Aleutian Lady. No texto, Shelford classificou a data como “o dia mais trágico da história” do barco. A atividade exercida pela tripulação, registrada pelo programa, é frequentemente apontada como uma das mais perigosas do mundo, devido aos altos índices de acidentes e fatalidades.

Em nota enviada ao jornal Daily Mail, um representante do Discovery Channel confirmou a morte do marinheiro, pai de três filhos. “Estamos profundamente tristes com o falecimento trágico de Todd Meadows. Esta é uma perda devastadora e nossos corações estão com seus entes queridos, seus colegas de tripulação e toda a comunidade pesqueira neste momento incrivelmente difícil”.

A morte ocorreu durante um incidente ainda cercado de incertezas, relacionado à pesca no período de filmagens. Fontes ouvidas pelo TMZ informaram que não há confirmação sobre a existência de imagens do ocorrido. De acordo com essas fontes, após o falecimento, um memorando foi encaminhado aos produtores da atração comunicando o episódio e oferecendo apoio para lidar com o luto.

Shelford destacou que Meadows era o integrante mais jovem da equipe e que rapidamente passou a ser considerado parte da família, graças à dedicação ao trabalho e ao respeito conquistado entre os colegas. “Seu sorriso era contagiante, e o som de sua risada vindo da escada da cabine de comando ou do alto-falante do convés é algo que levaremos para sempre conosco”, afirmou.

“Neste momento, nossos corações estão partidos de uma forma que as palavras não conseguem expressar completamente. Pedimos que elevem os filhos e a família de Todd em suas orações e os mantenham em seus pensamentos enquanto enfrentam os dias que virão sem ele”, concluiu o capitão

Uma campanha de arrecadação online foi criada para auxiliar a família com as despesas do funeral e na reorganização da vida após a morte de Todd.