Após susto, Ivete recebe alta e tranquiliza fãs: 'Já estou em casa'

Ivete é uma das cantoras brasileiras mais requisitadas para animar o carnaval de rua e, neste ano, cumpriu uma agenda recheada de shows e apresentações - (crédito: Reprodução Instagram )

Ivete Sangalo tranquilizou os fãs nesta terça (3/3) após sofrer um acidente em casa na última semana. A cantora contou que recebeu alta após realizar uma cirurgia no rosto no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A artista também foi homenageada pelos filhos, que produziram uma faixa escrita "Te amamos, mãe."

"Já estou em casa", disse. "Vocês sabem que eu tenho que descansar. Passei esses dias longe do celular, que também era uma recomendação. Voltei para o celular, aí começou o quê? Fogo. Estou vendo as coisas do Clareou", completou ela, falando sobre os próximos shows que irá fazer, marcados para abril.

Ivete passou pela cirurgia no domingo (1/3), depois de sofrer uma queda em casa e quebrar dois ossos na altura da maçã do rosto. Ela informou aos fãs que foi diagnosticada com síndrome vasovagal. É uma queda de pressão em virtude de estresse, de trabalho. Acho que foi por conta do carnaval", explicou em um vídeo publicado na segunda-feira (2/3) nas redes sociais. A condição leva o paciente a ter episódios de desmaio.

O que aconteceu com Ivete Sangalo

A queda sofrida por Ivete causou ferimentos no rosto e a levou para o hospital. No dia seguinte, a cantora postou um vídeo em sua rede social alegando que o desmaio foi decorrente de desidratação. "Esta noite eu tive uma diarreia muito intensa, provavelmente uma virose que peguei, uma dor de cabeça muito forte, passei a noite indo ao banheiro." Em uma das idas ao banheiro, a cantora desmaiou e caiu.

Ivete foi socorrida e ficou internada no Hospital Aliança, em Salvador, mas recebeu alta no dia seguinte. Segundo Ivete, após o ocorrido, ela teria descoberto essa predisposição ao desmaio. A síndrome vasovagal é uma causa comum de desmaio relacionada à ativação do nervo vago, parte do sistema nervoso parassimpático. Quando ativado, há queda brusca da frequência cardíaca e da pressão arterial. A síndrome pode ser provocada por exposição excessiva ao calor, ficar muito tempo em pé, dor ou estresse emocional.

Cirurgia anunciada durante show em SP

Ela anunciou a cirurgia durante um show, sábado (28/2) em São Paulo. Ela disse que havia conversado com seu médico e que a cirurgia seria no dia seguinte. Além disso, a artista comentou que encara o momento como um aprendizado pessoal. "Acredito que Deus jamais escreveria isso para mim se não fosse para tirar uma lição maravilhosa e positiva dessa história. Então, eu tinha que estar aqui, é o meu dever com Deus. E eu vim com o olho roxo mesmo porque eu sou bonita demais. O que um olho roxo faria comigo? Nada."

*Com informações da Agência Estado