Beleza Fatal 2: HBO Max define sobre retorno de personagens ligados à Lola

Beleza Fatal, que teve sua segunda temporada confirmada oficialmente pela HBO Max, passou a ganhar novas definições acerca da história principal, e também ao que diz respeito ao elenco da trama.

Segundo informações do jornal O Globo, a continuação do folhetim escrito por Raphael Montes deverá reunir a família Paixão, que foi um dos grandes destaques da narrativa. A ideia é que, além da protagonista, vivida por Camila Queiroz, Giovanna Antonelli, Augusto Madeira e Breno Ferreira também retornem.

Com 40 capítulos previstos, Beleza Fatal 2 ganhará novos personagens e voltará a mostrar a guerra entre a mocinha vingativa e a vilã, Lola, interpretada por Camila Pitanga, que está confirmadíssima no elenco.

Raphael Montes, por sua vez, já concluiu o documento de apresentação geral do projeto, e se encaminhará para os trabalhos de roteiro, seguindo, a princípio, até o mês de outubro. Chico Soares, Paula Richard, Cecilia Giannetti, Felipe Cabral e Carla Madeira passarão a compor o novo time de colaboradores.

