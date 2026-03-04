Megan Fox posta clique ousado e recebe cantada de ex-noivo

Após um período longe dos holofotes digitais, Megan Fox, 39 anos, reapareceu nas redes sociais com uma sequência de fotos que rapidamente chamou atenção dos seguidores. A atriz compartilhou cliques em que surge usando calcinha fio-dental, top cropped e meias 7/8, todas as peças na cor preta, em uma produção de estética marcante e sensual.

Na legenda da publicação no Instagram, ela optou por uma reflexão: “Tudo é mais bonito porque estamos condenados”, escreveu.

Entre os comentários, um em especial se destacou. O ex-noivo da atriz, Machine Gun Kelly, 35 anos, reagiu de forma bem-humorada e insinuante: “Que bom que tenho seu número!”, publicou ele.

O rapper é pai de Saga Blade, filha caçula de Megan, que completa 1 ano no fim deste mês. Os dois tornaram público o relacionamento em 2020, durante a pandemia, ficaram noivos dois anos depois e, em 2024, anunciaram oficialmente o fim da relação.