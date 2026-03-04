Condenado por violência doméstica, Dado Dolabella anuncia candidatura pelo MDB

Condenado por violência doméstica, o ator Dado Dolabella oficializou, nesta terça-feira (03/3), sua filiação ao Movimento Democrático Brasileiro (MDF). Dolabella disse que é pré-candidato a deputado federal nas eleições de 2026. Em vídeo divulgado nas redes sociais, ele afirmou que encara a entrada na política como uma missão e declarou que pretende lutar para “trazer de volta o equilíbrio para a família, para as crianças, para as mulheres e para os homens”, além de combater o que classificou como “coisas erradas”.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O anúncio foi celebrado por integrantes do diretório estadual do MDB, mas rapidamente provocou reação nas redes sociais. Internautas passaram a relembrar o histórico judicial do ator, marcado por acusações e condenações por agressão contra mulheres.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Histórico de condenações

Entre os episódios mais conhecidos está a condenação por agressão contra a atriz Luana Piovani em 2008. Na ocasião, Dolabella foi acusado de agressão física durante o relacionamento. O caso, que resultou em condenação judicial, também envolveu a agressão à camareira Esmeralda de Souza Honório, que tentou intervir na briga. Anos depois do episódio, o ator quitou indenização relacionada ao processo.

Além de Piovani, outras ex-companheiras registraram ocorrências ao longo dos anos. Em 2010, a então esposa Viviane Sarahyba obteve medida protetiva após denunciar agressões. Recentemente, Dolabella foi novamente condenado em segunda instância por agressão a uma ex-namorada, em decisão que determinou pena em regime aberto e participação em grupo reflexivo sobre violência doméstica.

Em 2023, o nome do ator voltou ao noticiário por conta do relacionamento com a cantora Wanessa Camargo. Embora não haja registro de denúncia formal de agressão física por parte dela, o casal esteve envolvido em polêmicas públicas. Em um dos episódios, houve confusão em um bar no Rio de Janeiro envolvendo Dolabella, Wanessa e o cantor Luan Pereira. Após especulações nas redes, Wanessa se pronunciou afirmando que não havia sido agredida e que a situação foi distorcida .

Pelas redes, o ator declarou apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), alinhando-se a pautas conservadoras e reforçando discurso voltado à defesa da família . O posicionamento político, somado ao histórico de acusações, ampliou o debate sobre coerência entre trajetória pessoal e bandeiras políticas.

Leia também: Susana Vieira é acionada na Justiça por dívida de IPTU e taxa de coleta de lixo

Luana Piovani reagiu publicamente ao anúncio da pré-candidatura. Em suas redes sociais, questionou como alguém com condenações por violência doméstica pode disputar um cargo eletivo e criticou o discurso de defesa das mulheres adotado por Dolabella.

Situação eleitoral



A legislação brasileira permite candidatura de pessoas condenadas em determinadas condições, desde que não estejam enquadradas nos critérios de inelegibilidade da Lei da Ficha Limpa, como em casos de crimes contra a administração pública ou corrupção, por exemplo. No caso de Dolabella, não há até o momento dispositivo legal que o impeça de disputar o cargo.

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe