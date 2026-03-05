Harry Styles fala pela primeira vez, em entrevista, sobre a morte de Liam Payne e o luto sob os holofotes - (crédito: Observatorio dos Famosos)





O cantor britânico Harry Styles abriu o coração ao comentar, pela primeira vez em entrevista, a morte de Liam Payne. Durante conversa com o apresentador Zane Lowe, na Apple Music, o artista refletiu sobre como tem enfrentado o luto e revelou o impacto emocional da perda do amigo.

Sem esconder a emoção, Harry admitiu que ainda considera difícil falar publicamente sobre o assunto. Segundo ele, atravessar um momento tão delicado enquanto o mundo acompanha cada reação torna tudo ainda mais complexo.

Para ser totalmente sincero, até mesmo a ideia de falar sobre isso me deixa um pouco confuso. Acho que houve um período, quando ele faleceu, em que eu realmente tive dificuldade em lidar com o quão estranho é ter pessoas compartilhando parte do seu luto, de certa forma, declarou.

O cantor destacou que o processo de luto já é, por si só, doloroso, mas ganha uma camada extra de pressão quando existe a expectativa de que sentimentos sejam compartilhados com o público.

Meu amigo morreu e, de repente, você percebe que talvez exista um desejo das pessoas de que você compartilhe isso que você expresse isso de alguma forma ou que você não esteja sentindo o que está sentindo, sabe? É muito difícil perder um amigo. É difícil perder qualquer amigo, mas é ainda mais difícil perder um amigo que é tão parecido com você em tantos aspectos.

Morte de Liam Payne

Liam Payne, que ficou conhecido mundialmente como integrante do One Direction, morreu em outubro de 2024, aos 31 anos, após cair da sacada de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. A notícia comoveu fãs e artistas ao redor do mundo. Na época, Harry havia se manifestado apenas brevemente nas redes sociais, mas evitou entrevistas sobre o tema até agora.

Durante o bate-papo, o cantor também relembrou a intensidade e a generosidade do amigo, ressaltando que a perda o levou a repensar escolhas pessoais e profissionais. Para ele, a melhor forma de honrar alguém que partiu é viver de maneira plena e consciente, valorizando amizades e experiências.

A entrevista foi concedida na semana de lançamento de seu novo álbum, Kiss All The Time, Disco Occasionally?, projeto desenvolvido em Berlim e inspirado nas vivências do artista na cena noturna da cidade. Além de falar sobre música, Harry comentou sobre planos para o futuro e afirmou que deseja construir uma família, mostrando que, mesmo em meio ao luto, segue projetando novos caminhos para a própria vida.

