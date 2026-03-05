Tânia Maria, de 'O Agente Secreto', não irá ao Oscar

Tânia Maria em cena de Yellow cake: filme estará em Roterdã - (crédito: Primeiro Plano/ Divulgação)

Tânia Maria, atriz destaque de O Agente Secreto, não irá à cerimônia do Oscar. A intérprete de dona Sebastiana confirmou em um vídeo publicado no Instagram nesta quinta, 5, que ficará na torcida do Brasil. "Eu fico para brilhar com vocês", declarou.

A possível viagem de Tânia Maria a Los Angeles para prestigiar a cerimônia vinha sendo avaliada por médicos. A atriz passou por consultas com uma pneumologista para investigar e tratar uma Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Segundo a médica, a dra. Zaida Cavalcanti, uma viagem de avião precisaria ser estudada para que pudesse ocorrer com segurança.

No comunicado, Tânia Maria convida o público, animada, a torcer com ela. "O Brasil precisa de gente para brilhar aqui também. Vamos ficar na torcida aqui no Brasil."

O Agente Secreto está indicado a quatro categorias do Oscar 2026 (melhor filme, melhor filme internacional, melhor elenco e melhor ator). A cerimônia de premiação ocorre no dia 15 de março.