Stephan Bodzin é destaque de festival de música eletrônica em Pirenópolis

Durante as noites de 3 e 4 de abril, Pirenópolis (GO) será palco do Experience Festival 2026, que reúne grandes nomes da música eletrônica nacional e internacional. No evento, um dos maiores nomes do live techno mundial, o DJ e produtor alemão Stephan Bodzin será a principal atração.

Vencedor do prêmio Best Electronic Live Performance do DJ Awards de Ibiza, o artista se apresenta em 4 de abril. Além de Bodzin, o line-up já confirmado traz artistas como Ashibah, Maga, Malive, Zac, Noncitizens, Ramona, Yumi Project e Lefouz, com outros nomes ainda a serem anunciados.

O Experience Festival será realizado dentro do complexo da Pedreira Usina Velha, espaço cercado por formações rochosas e mata nativa que se transforma em uma cenografia natural de grande impacto visual. “A proposta do festival é unir paisagem natural, cenografia e música eletrônica internacional em um formato imersivo. Toda a estrutura de palco, iluminação e ambientação foi pensada para dialogar com a própria geografia da pedreira, criando uma experiência visual e sonora diferente dos formatos tradicionais de eventos”, destaca a produção do festival.

O festival terá diferentes categorias de acesso, incluindo Front Stage, Backstage e Lounges, além de áreas de convivência pensadas para receber o público desde a chegada ao evento. O espaço contará com bares distribuídos pelo evento, área gastronômica (food park), áreas de descanso e circulação, proporcionando conforto para quem deseja aproveitar a experiência completa ao longo da noite. O festival seguirá o formato tradicional, sem sistema open bar.

As apresentações acontecem das 21h de sexta às 6h de sábado e das 21h de sábado às 9h de domingo.

Serviço

Experience Festival 2026

03/04 (das 21h às 6h) e 04/04 (das 21h às 9h). Na Pedreira Usina Velha - Pirenópolis, Goiás. Ingressos a partir de R$270 aqui. Não indicado para menores de 18 anos.

Estacionamento terceirizado e com seguro no local (vendido também no site http://meubilhete.com.br/)