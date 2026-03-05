SBT avalia reformulação e pode retomar produção de novelas adultas

O SBT está em busca de realizar diversos investimentos na programação. De olho nos resultados aquém do esperado, com os reforços feitos ao departamento de jornalismo, a direção do canal se volta ao futuro do seu setor de dramaturgia.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, a emissora da família Abravanel está em busca de especialista em folhetins para remontagem da sua dramaturgia assim que possível, e que algumas conversas já existiram acerca do assunto, mas nenhuma a ponto de ser a definitiva.

Apesar dos investimentos em outros setores, não é descartada a possibilidade do SBT reabrir o seu departamento de novelas no decorrer do segundo semestre. Para isto, no entanto, deve ser tomadas algumas providências, incluindo ao tipo de narrativa.

A expectativa inicial é de que, nesse eventual retorno, trama voltadas para o público adulto sejam produzidas, descontinuando, assim, a produção de folhetins para o público infanto-juvenil, ao qual teve início em 2012, com o remake de Carrossel, e foi concluído de forma desastrosa com A Caverna Encantada (2024).