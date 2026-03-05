Esposa de Juliano Cazarré afirma que ser mãe de seis filhos é uma "missão" com Deus - (crédito: Reprodução/Instagram/@cazarre)

Letícia Cazarré usou as redes sociais nesta última quarta-feira (4), e abriu o coração sobre maternidade. A bióloga, que é mãe de seis filhos com o ator Juliano Cazarré, da novela Três Graças, ela explicou que passou a entender que os herdeiros são sua "missão" que tinha com Deus.

Através da caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, a stylist foi questionada sobre "como foi a decisão de ter filhos". "Decidimos ter o terceiro filho enquanto estava grávida dele. Nos aproximamos da fé católica e entendemos o que era ‘ser aberto à vida’ e decidimos receber mais filhos, se Deus quisesse", explicou.

Todavia, a esposa de Juliano Cazarré destacou que hoje compreende que essa missão não é para todos. "Mas hoje eu entendo que não é um desafio para todos, nem deve ser assumido sem muito entendimento entre o casal, sem muita formação interior e sem muito discernimento", disse.

Letícia e Juliano Cazarré são pais de Vicente, de 15 anos, Inácio, de 13, Gaspar, de 6, Maria Madalena, de 5, Maria Guilhermina, de 3 e o caçula Estêvão, de 1.