Danilo Mesquita revela por que desistiu da carreira no futebol

Danilo Mesquita, conhecido por trabalhos em novelas da Globo, abriu o jogo sobre a carreira antes de ter investido na atuação, em que tentou ser jogador de futebol, mas não obteve sucesso.

Em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil, o ator contou que, bem antes de ter feito sua estreia nas telinhas, tentou emplacar a carreira no esporte, mas se frustrou.

"Eu jogava de meia. Tentei jogar por sete anos. Fiquei um período de avaliação. Joguei em time. Eu tinha um potencial, a galera gostava e me achava talentoso, mas nenhuma vocação para treinar, nenhuma vocação para a dedicação", disse Danilo Mesquita.

"A vida de atleta é muito regrada, e eu não sei Eu sou um cara mais boêmio. Eu gosto da rua, da conversa jogada fora", contou o ator. Na TV, ele poderá ser visto ainda este ano na segunda temporada da série Amor da Minha Vida, do Disney+, em que contracena com Bruna Marquezine.