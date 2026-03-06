Igor Rickli volta às novelas da Globo após 10 anos e viverá vilão

Igor Rickli está confirmado no elenco de Quem Ama Cuida, próxima novela das nove da Globo, que será a substituta de Três Graças, e estreia no mês de maio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo informações do jornal O Globo, o ator interpretará um vilão, cuja função ainda não foi detalhada, mas marcará seu retorno aos folhetins da emissora carioca após dez anos – seu último trabalho havia sido em Alto Astral (2015).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além de Igor Rickli, seu filho, Antonio, de 11 anos, fruto do casamento com a cantora Aline Wirley, também integrará o elenco de Quem Ama Cuida, mas fará parte de outro núcleo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

Em tempo, Letícia Colin interpretará Adriana, a protagonista do folhetim. A mocinha será responsável por cuidar de Arthur (Antonio Fagundes), ricaço doente que resolve pedir a batalhadora em casamento para que ela fique com a sua herança. Todavia, ele é assassinado e a funcionária vai parar na cadeia injustamente, iniciando sua vingança após deixar o cárcere.





O post Igor Rickli volta às novelas da Globo após dez anos e viverá vilão foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.