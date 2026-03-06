Bruna Marquezine surge de visual renovado em foto ousada

A atriz Bruna Marquezine voltou a dominar as redes sociais após surgir em uma foto ousada compartilhada por um fã-clube. No registro, a artista aparece seminua, sentada na cama usando apenas calcinha preta e cobrindo os seios com as mãos.

Além do clique que chamou atenção, outro detalhe também movimentou os comentários. A atriz apareceu recentemente com um visual diferente, adotando cabelos mais curtos, mudança que surpreendeu seguidores e gerou diversos elogios online.

A repercussão da foto também trouxe menções ao cantor Shawn Mendes, apontado como namorado da atriz. Internautas brincaram com a possibilidade de o artista reagir ao novo registro da brasileira, alimentando ainda mais a conversa nas redes.

O relacionamento entre os dois ganhou destaque desde o início do ano, quando passaram o Réveillon juntos em Alagoas. Desde então, o casal tem sido visto em diferentes momentos públicos e viagens, reforçando os rumores e comentários sobre o romance.

Durante o Carnaval, por exemplo, os dois também foram flagrados curtindo a folia em Salvador, onde apareceram conversando, dançando e trocando carinhos no meio da festa. As imagens reforçaram o interesse do público pela relação entre Bruna Marquezine e Shawn Mendes, que continua sendo assunto frequente entre fãs.

