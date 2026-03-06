Andressa Urach abre o jogo sobre quantos homens transou ao longo da vida

Andressa Urach abriu o jogo e revelou sobre ter se submetido recentemente a uma himenoplastia, que é a reconstrução do hímen. A criadora de conteúdo adulto, que recentemente se casou com o empresário Flávio Giglioli, contou que já fez um balanço de homens com quem já transou ao longo da vida.

Em entrevista ao Que Mais? Podcast, a ex-vice Miss Bumbum comentou sobre a vida íntima, ao qual, segundo ela, foi iniciada de uma forma traumática. Eu sempre sonhei em perder a virgindade. E eu fui estuprada quando criança, não tive essa oportunidade de perder a virgindade. Fui vítima do abuso. E aí, quando eu pensei nesse casamento, o quão bom estava me fazendo, o quanto eu estava feliz, disse.

E para também, na minha mente, apagar esse passado, apagar esses mil, dois mil homens, talvez, aos quais eu fiquei nesse decorrer da minha vida, foi uma forma simbólica, mas que pra mim tinha uma importância, apontou Andressa Urach. Sobre o procedimento de himenoplastia, a atriz destacou os cuidados que a levou a realização.

É uma cirurgia bem simples. Eu queria na verdade fazer um recomeço porque eu me casei e eu queria perder a virgindade com o meu marido [o empresário Flávio Giglioli], explicou a famosa.

