Felipe Araújo faz revelação sobre planos de ter filhos com Lara Prado

Felipe Araújo abriu o coração sobre o atual momento do relacionamento com Lara Prado, com quem está noivo. O cantor sertanejo, que já é pai de Miguel, de 7 anos, do relacionamento anterior com a psicóloga Caroline Marchezi, comentou acerca da possibilidade de aumentar a família.

Em entrevista à revista Quem, o artista destacou que existem planos para um filho do casal, mas sem expectativas para esse ano. "Existe sim, claro. Não esse ano, mas com certeza no momento certo pra nós dois", afirmou.

Felipe Araújo destacou, por sua vez, o impacto do relacionamento em sua visão de futuro. O meu relacionamento com a Lara me fez enxergar melhor o sentido de valorizar e criar uma família, afirmou o cantor.

Com as expectativas pelos seus dez anos de carreira, Felipe Araújo celebrou a longevidade da relação com Lara Prado. "Sou grato a ela por não ter desistido de nós e a Deus por estar abençoando nossa relação com o casamento", pontuou.