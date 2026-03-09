Paula Lavigne abre o jogo sobre sexo no casamento com Caetano Veloso - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Paula Lavigne abriu o jogo sobre a vida sexual com o marido, Caetano Veloso, com quem é casada desde a década de 1980.

Em entrevista ao jornal O Globo, a produtora do cantor e compositor afirmou que eles mantém a sexualidade ativa, apesar de já não ser mais como era antes, mas deu detalhes intimistas sobre como são em quatro paredes.

Ainda temos vida sexual ativa, sim. Não é igual há 20 anos, mas temos, disse Paula Lavigne. A esposa de Caetano Veloso afirmou que sentiu piora na libido durante a menopausa, e por isso fez reposição hormonal. Fiz reposição, botei aquele chip e foi muito bom, mas agora proibiram todos esses chips. Então, passo um gelzinho, explicou.

A mulher é refém dos hormônios. Quando digo que queria ter nascido homem é porque eu vejo que a vida do homem é melhor. Eles têm Viagra, fazem implante de cabelo. Estão sempre em vantagem, apontou ela.

