Ivete Sangalo detalha queda e cirurgia em show do BBB 26

Durante show no BBB 26 nesse sábado (7/3), a cantora Ivete Sangalo revelou detalhes do desmaio e da queda que sofreu em casa. "Querem saber uma fofoca que aconteceu essa semana? Vocês acreditam que essa semana eu desmaiei na minha casa?", disse Ivete, arrancando risadas dos participantes.

Segundo a cantora, o acidente ocorreu de madrugada, quando ela se levantou do vaso sanitário. Ivete ainda descreveu que, após a queda, percebeu sangue e chegou a desmaiar novamente antes de ser levada ao hospital.

"Quando passei a mão na cabeça, o sangue. Eu estava para lá de Marrakech e só gritei 'Mari'. Acordei no hospital, meu médico perguntando como era o meu nome. Não sabia dizer, falei o sobrenome para dar uma sofisticada", relatou, entre risos.

A cantora ressaltou a seriedade do episódio, que culminou em uma cirurgia realizada no domingo (1º) em São Paulo. "Foi um lance muito sério. Caí, me machuquei. Fui para São Paulo, operei. Eu só estou contando porque é tanta história", disse.

O desmaio da cantora, em fevereiro, revelou o diagnóstico de síncope vasovagal, ou síndrome vasovagal, uma das causas mais comuns de perda súbita de consciência. A cantora explicou que um quadro de desidratação e diarreia contribuiu para o episódio.