Eliezer revela mudanças no casamento com Viih Tube após conversão religiosa





Eliezer abriu o coração sobre os planos traçados para o casamento com Viih Tube. Os influenciadores, que estão juntos desde 2022, pretendem subir ao altar em agosto deste ano.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em entrevista ao jornal O Globo, o ex-BBB descreveu as expectativas do casal acerca da cerimônia, e que pretendem realizar uma festança diferente do que planejaram inicialmente. Segundo ele, a mudança se deu em virtude da conversão do casal ao evangelismo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Eu acho que ressignificamos muitas coisas depois da nossa conversão. Estamos meio que olhando para um lugar diferente. Quando fizemos a festa de aniversário da Lua, tinha umas mil pessoas lá dentro, muita gente próxima e muita gente que não era tão próxima", explicou Eliezer.

"Não conseguimos dar atenção para ninguém. Era muita gente, não conseguimos de fato curtir a festa com as pessoas que importavam. Depois da conversão, aprendemos a olhar para quem realmente frequenta a nossa casa e realmente se importa conosco. Questão de energia. Nosso olhar para o casamento está em chamar essas pessoas", disse o influenciador. Eliezer, por sua vez, destacou algumas mudanças de si mesmo desde que passou a ser evangélico.

"Eu vou à igreja todo domingo, cada vez mais estamos tentando entender e nos aproximar de Deus. Tem coisas aqui em casa que deixamos de fazer porque nosso hábito mudou mesmo. Escutamos bastante louvor, comecei a ter uma rotina de oração. A minha conversão aconteceu numa fase em que eu tenho maturidade suficiente para entender que Deus é diferente de religião", refletiu o ex-BBB.