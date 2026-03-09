Neymar curte fotos sensuais de modelo e se justifica: "Foi sem querer"

A movimentação de Neymar no conjunto de fotos sensuais causou alvoroço nas redes sociais - (crédito: Raul Baretta/Santos FC, Reprodução Instagram)

Neymar movimentou a internet após curtida em post de uma modelo. Segundo o jogador, a interação teria sido acidental, e o brasileiro removeu o like da postagem.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A modelo em questão era Pauline Tantot, francesa e criadora de conteúdo adulto, que publicou um carrossel em seu Instagram. A movimentação de Neymar no conjunto de fotos sensuais causou alvoroço nas redes sociais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Usuários passaram a comentar nas fotos. Enquanto alguns apontavam a ação do brasileiro, outros alertavam a esposa de Neymar, Bruna Biancardi, com quem ele tem duas filhas.

Leia também: Eliezer revela mudanças no casamento com Viih Tube após conversão religiosa



Com a polêmica circulando na internet, o jogador comentou em um post de uma página de fofoca no Instagram e explicou o ocorrido. "Foi uma curtida sem querer, eu nem tinha visto isso (amigos me avisaram)", escreveu. "Quem me segue sabe que quase não curto fotos de mulher, justamente pra não causar isso! Hoje em dia é muito doentia a forma como reagem a curtidas no Instagram (que por incrível que pareça sirva pra isso)".