Gabi Martins revela reaproximação com Matheus Fidelis após término

Gabi Martins abriu o jogo sobre a atual situação amorosa, após o término com o humorista Matheus Fidelis. Sincera, a cantora confirmou que se reaproximou do ex-namorado.
Em entrevista à revista Quem, a ex-BBB explicou que tem conversado com ele sobre a possibilidade de reatar o relacionamento. Os dois, que ficaram juntos por seis meses, anunciaram o fim do namoro em fevereiro deste ano, logo após o Carnaval.
Segundo Gabi Martins, o reencontro se deu em uma live do Gusttavo Lima, em que ela contou ter recebido conselhos da esposa do cantor sertanejo, Andressa Suita. "A gente se reencontrou na live do Gusttavo Lima. A Andressa Suita nos deu vários conselhos legais", contou.
"A gente já vinha conversando e nós encontramos na live. Se tinha amor era pra não desistir", completou Gabi Martins.