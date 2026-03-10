Carlos Alberto de Nóbrega é internado em SP às vésperas de completar 90 anos - (crédito: Observatorio dos Famosos)

O apresentador e humorista Carlos Alberto de Nóbrega foi internado em um hospital de São Paulo após passar por uma avaliação médica que identificou um início de pneumonia. Aos 89 anos, o artista segue em observação enquanto recebe tratamento para controlar o quadro, considerado leve pelos médicos.

A informação foi confirmada pela emissora SBT, que informou que o comunicador está bem e permanece sob cuidados médicos. Segundo a emissora, ele procurou atendimento inicialmente para investigar um quadro de pressão alta, e durante os exames os profissionais de saúde detectaram a infecção respiratória.

"O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega deu entrada no hospital para uma avaliação médica. Durante os exames, foi identificado um início de pneumonia e ele já está em tratamento. Ele está bem, diz a emissora.

Em relato nas redes sociais, Carlos Alberto de Nóbrega contou que a pneumonia foi descoberta de forma inesperada durante a ida ao hospital. O apresentador afirmou que deverá permanecer internado por mais alguns dias para acompanhamento médico, principalmente por causa da atenção necessária em pacientes mais velhos. Ele também tranquilizou os fãs ao dizer que seu estado geral é estável.

Eu vim tratar de uma coisa e descobri outra: estou com uma pneumonia pequena. Certamente vou ficar aqui mais um dia ou dois. Graças a Deus, estou bem. A pressão já está baixa, mas a preocupação é a pneumonia, por conta da minha idade, contou Carlos Alberto no Instagram.

Durante a internação, o humorista está acompanhado da esposa, a médica Renata Domingues. Mesmo hospitalizado, o artista já havia gravado anteriormente um programa especial em comemoração aos seus 90 anos, que será exibido na quinta-feira (12/3), data em que ele completa nove décadas de vida.

